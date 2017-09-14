17/25 Aralık'ta Zekeriya Öz'e rüşvet olarak 24 dükkan verdi

FETÖ’nün kumpas davalarından biri olan 17/25 Aralık soruşturmasında 79 kişilik gözaltı listesinin içerisinde inşaat şirketi sahibi Osman Ağca da yer alıyordu. Ancak Ağca gözaltına alındıktan 3 gün sonra 20 Aralık akşamı serbest bırakıldı. Ağca'nın serbest bırakılmasının ardından FETÖ'nün kumpas ekibinin başındaki Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ile bir anda sıkı ilişki kurduğu ortaya çıktı.

24 dükkanı devretti

17 Aralık kumpasında serbest kalan Osman Ağca, Trump Towers’in hemen yanında bulunan Elbir İş Merkezi’ndeki 24 dükkanını 20 Kasım 2014’te Zekeriya Öz’ün kasası ve avukatı Tayfun Aktaş’a devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedbir konulan dükkanların Zekeriya Öz'e rüşvet karşılığı verildiği değerlendiriliyor.

Savcılarla 'kanka' oldu

Ağca'nın 17 Aralık kumpasında şüpheli olarak gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra hem Öz hem de Seçen’le adeta ‘kanka’ olduğu ortaya çıktı. Ağca bir müddet sonra Öz’ün avukatı Tayfun Aktaş’la birlikte hareket etmeye başladı. Öz’ün Dubai tatili faturaları için işadamı Ali Ağaoğlu’nun ofisine yapılan baskına Ağca da katıldı.

Seçen’e teşekkür telefonu

Ağca’nın,Seçen’le konuşması teknik takibe takılmıştı. İşte o konuşma: Osman Ağca: Saygılarımı arz ediyorum başsavcım öncelikle, çok teşekkür etmek üzere aradım. Fikret Seçen: Estağfurullah bir şey yapmaya çalıştık. Sevgimiz ve saygımızın üst düzeyde.

Zekeriya Öz’e at tüyünden mont

Ağca’nın kumpas davalarının başında olan firari Öz’le yaptığı konuşma da teknik takibe takılıyor. Öz, işadamı Osman Ağca ile yaptığı telefon görüşmelerinde şöyle diyor: Ben A....s'ta baktım, zümrüt yeşili tay tüyünden incecik bir mont var, ona olur. 58 beden olabilir. 419 lira falan... Bu konuşmadan sonra montun "X Başsavcı" olarak kodlanan kişiye teslim edildiği belirtiliyor.

Konuşmaları silenlere dava

Öz, bir başka görüşmede ise "Ben AVM'deyim Osman" diyor. Osman Ağca gözlük satan mağazayı arayıp, "Misafirim geldi mi? Ne lazımsa yapın. Ben ödemesini alırım. Ücret almayın" diyor. Daha sonra Öz’ün istediği gözlük kendisine teslim ediliyor. Ağca’nın Öz ve Seçen’le yaptığı telefon konuşmalarını silen emniyet yetkililerine dava açılmıştı. Ağca, ifadesinde detaylı bilgi vermedi. Ağca ile Seçen'in bu görüşmesi HSYK'ya bildirildi. (Akşam)