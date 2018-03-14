Türkiye'den Münbiç açıklaması: 19 Mart'ta ABD'de yapılacak görüşme ertelenebilir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısında 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.