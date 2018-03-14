Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Münbiç açıklaması: 19 Mart'ta ABD'de yapılacak görüşme ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısında 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK: Afrin kent meydanı kuşatıldı

TSK: Afrin kent meydanı kuşatıldı

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA