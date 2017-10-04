Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel sınırda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 17’inci gününde devam ediyor. Zırhlı araçlar ile gerçekleşen tatbikatta askerlere eğitim verildi. Son dakika habere göre, akşam saatlerinde yapılan tatbikata 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK'nın Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda başlattığı tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika habere göre, Irak askerlerinin katılımıyla devam eden tatbikatta askerler zırhlı araçlar ile bölgeye intikal etti. Burada eğitim alan askerler daha sonra zırhlı araçlara binerek, alanda bulunan zırhlı araçlarda manevra eğitimi yaptı. Gece saatlerinde de devam eden tatbikata

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'İş bul' diyen annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü

'İş bul' diyen annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA