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20 yıl sonra o terörist öldürüldü

TUNCELİ Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

  • DHA
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26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birliklerimiz tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınak tespit edildi ve teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.
 

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