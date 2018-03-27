22 Mart'ta Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatıyla 41 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre 22 Mart'ta Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı neticesinde 41 terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Yapılan açıklamada ayrıca, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
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