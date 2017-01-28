Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... TSK: Toplam 2477 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu ortaya koyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın ilk gününden itibaren 2156'sı DEAŞ'lı, 321'i PKK/PYD'li olmak üzere toplamda 2477 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya şöyle:

Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Külliye'de sürpriz isim!

Külliye'de sürpriz isim!

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA