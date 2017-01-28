Son dakika... TSK: Toplam 2477 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu ortaya koyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın ilk gününden itibaren 2156'sı DEAŞ'lı, 321'i PKK/PYD'li olmak üzere toplamda 2477 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya şöyle:
Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir.
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