25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak MEB son dakika sözleşmeli öğretmen atama şartları neler

25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hakkında kesin bir duyuru yapıldı mı, tarih açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şubat ayında 25 bin öğretmen ataması yapacak. Bakanlığının bu sene 20 bin öğretmen ataması yapacağı duyurulmuştu ancak daha sonradan yeni gelen açıklama ile ek olarak bu sene 5 bin kişilik öğretmen atamasının daha yapılacağı belirtilmişti. Fakat 5 bin kişilik öğretmen atamasının ücretli öğretmen statüsünde yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2018 Şubat ayında 20 bin öğretmen atamasının müjdesini her fırsatta yeniliyor. Bakan Yılmaz'ın bu sözleri sonrası 20 bin öğretmen atamasının kontenjanları merak edilmeye başlandı. 20 bin atanacak öğretmenin branşları da netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının gerçekleştirilmesiyle birlikte adaylar bekledikleri yeni öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. 20 bin öğretmen alımında oluşacak kontenjan dağılımını tahmini olarak sizler için derledik. İşte o detaylar..



ŞUBAT ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şubat ayında 20 bin öğretmen ya da 25 bin öğretmen ataması yapacak. Peki Şubat ataması kesin olarakhangi tarihte yapılacak. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından halen bir duyuru yapılmadı ancak tahmini olarak atamaların Şubat ayının ikinci haftasından sonra yapılacağı ön görülmektedir.



HANGİ BRANŞLARA ATAMA YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şubat ayına 20 bin - 25 bin öğretmen ataması yapacak. Branşlara göre henüz kadro dağılımı yapılmadı ancak yine diğer seneler gibi sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik, matematik öğretmenliği, yabancı dil, okul öncesi öğretmenliği, rehberlik, fen bilgisi öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, türkçe ve bilişim teknolojileri branşlarına atamaların yoğun olarak yapılması bekleniyor.



20 bin öğretmen ataması yaklaşıyor. Öğretmenlerin gözü önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan 20 bin öğretmen atamasında. Hangi branşlara ne kadar öğretmen atanacağı merak edilirken bir çok tahminde bulunmak mümkün. Son verilere göre en kesin atama yapılacak branşları sizler için derledik.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında 10 bin ek öğretmen ataması yapılmazken tüm öğretmen adayları Şubat ayında açıklanacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması duyurusuna odaklandı. 2018 yılında toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve 20 bin atama için ilk duyurunun Şubat ayında yayınlanacağı belirtilmişti.



CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Şubat atamasında öğretmen branş dağılımı” hususu ile ilgil soru önergesi verdi. 2018 Şubat öğretmen atamasında hangi branştan ne kadar öğretmen alınacak sorusunu yönelten İrgil’e cevap Bakanlıktan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cevapta ise şu ana kadar alınacak öğretmen kontenjanları arasında bir dağılım yapılmadığı görüldü.







Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında öğretmen atamaları ve ihtiyaç duyulan branşlar hakkında ipuçları vermişti. Bakan Yılmaz'ın bu açıklamaları ışığında Şubat ataması branş dağılımı hakkında tahminler gelmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil Şubat 2018’de duyurusu yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı konusunu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Ceyhun İrgil’in soru önergesine MEB cevap verdi.



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjan dağılımı hakkında yapılan açıklama;



“İl milli eğitim müdürlükleri kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirlemektedir. Belirlenen bu eğitim kurumları atama döneminde sisteme yansıtılarak atanacak öğretmen adaylarının tercihine sunulmaktadır. Bu kapsamda henüz bir belirleme yapılmamıştır”



Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen 20 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile Branş ve Kontenjan Dağılımını açıkladı. Açıklanan dağılıma göre toplam 20 bin 127 öğretmen adayının ataması gerçekleştirilecektir. 2018 yılında 20 bin öğretmen sözleşmeli olarak mülakat ile atanacak. 20 bin öğretmen atamasının ardından atanan öğretmenler görev alacakları yerde en az 6 yıl duracak. 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması duyurusunun yapılması beklenirken, bir taraftan da en çok kontenjan istenen branşlar araştırılıyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal dün akşam genel kurulda CHP Mv. Sibel Özdemir'in öğretmen maaşları ve öğretmen atamaları konusundaki sorusunu cevapladı. Bakan Ağbal 2018 için 20 bin öğretmen atamaları planlandığını vurguladı.



Atamalar konusunda, bizim şu andaki bütçe planlamamıza göre 20 bin öğretmen atamasını 2018 yılında planlamış durumdayız. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün akşam genel kurulda CHP Mv. Sibel Özdemir'in öğretmen maaşları ve öğretmen atamaları konusundaki sorusunu cevapladı. Bakan Ağbal 2018 için 20 bin öğretmen atamaları planlandığını vurguladı.



Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ'ın açıklamalarının ardından öğretmen atama tarihine ve atama kontenjanlarına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Ataması yapılacak olan 20 bin 127 öğretmenin atama kontenjanları, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen atamalar ve öğretmen ihtiyaçları üzerinden değerlendirildiğinde kontenjanlar için bazı ipuçları ve öngörüleri ortaya koymaktadır.



20 bin öğretmen ataması öncesi Milli Eğitim Bakanlığı 87.504 adet net öğretmen ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son yaptığı açıklamada “Geçen yıl ne kadar öğretmen atadık? 22 bin öğretmen atadık. Bu yıl da 20 bin gibi bir rakamın olacağını söyledik. 20 bin öğretmen ataması için Şubat ayında duyurusunu yapacağız, Mayıs’ta da sınava alır ve sınavı açıkladıktan sonra atamalarını gerçekleştireceğiz.” dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ 2018 yılında yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını açıklamıştı.20 bin öğretmen alımının 2018 yılının Şubat-Mart aylarında yapılacağı açıklandı. Buna göre en çok kontenjan beklenen branşlar arasında 722 ile Beden Eğitimi, 717 ile Bilişim Teknolojileri, 2073 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 883 ile Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, 1399 ile İlköğretim Matematik, 2220 ile İncilizce, 504 ile Matematik, 1099 ile Okul Öncesi Öğretmenliği, 899 ile Özel Eğitim, 735 ile Rehberlik, 3063 ile Sınıf Öğretmenliği, 653 ile Türk Dili ve Edebiyatı, 1120 ile Türkçe branşı bulunuyor





20 bin öğretmen alımında oluşacak kontenjan dağılımını tahmini olarak sizler için derledik.



Adalet 170



Aile ve Tüketici Hizmetleri 10



Almanca 44



Arapça 106



Coğrafya 144



Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 84



Denizcilik / Gemi Yönetimi 4



Denizcilik/Gemi Makineleri 2



Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2100



Beden Eğitimi 700



Bilişim Teknolojileri 404



Biyoloji 288



Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 8



Büro Yönetimi 2



El San.Tek./El Sanatları 22



El San.Tek./Nakış 10



Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 36



Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 26



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 8



El San.Tek./Nakış 10



Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 30



Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 20



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 8

Fen Teknolojileri 800



Gazetecilik 2



Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2



Gemi Yapımı / Yat İnşa 2



Gıda Teknolojisi 4



Giyim Üretim Teknolojisi 16



Görsel Sanatlar 240



Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 2



Grafik ve Fotoğraf/Grafik 4



Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 2



İlköğretim Matematik 1834



İngilizce 2966



İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 2



İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 12



İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6



Kimya/Kimya Teknolojisi 226



Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2



Kuyumculuk Teknolojisi 2



Laboratuvar Hizmetleri 2



Okul Öncesi 1520



Özel Eğitim 632



Pazarlama ve Perakende 2



Plastik Teknolojisi 2



Radyo-Televizyon 2



Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine 2



Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik 2



Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 2



Rehberlik 1104



Rusça 2



Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 14



Matbaa 2



Matematik 344



Metal Teknolojisi 4



Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 6



Motorlu Araçlar Teknolojisi 6



Muhasebe ve Finansman 16



Müzik 328



Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2



Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon 2



Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 2



Seramik ve Cam Teknolojisi 2



Sınıf Öğretmenliği 3300



Sosyal Bilgiler 380



Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 2



Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 2



Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 2



Tarih 186



Tasarım Teknolojileri 2



Teknoloji ve Tasarım 120



Tekstil Teknolojisi/Tekstil 2



Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye 2



Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 2



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 10



Türk Dili ve Edebiyatı 420



Türkçe 1140

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2



Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 2



Ulaştırma Hizmetleri 10



Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 2



Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 2



Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 6



Yiyecek İçecek Hizmetleri 46