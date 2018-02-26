28 Şubat'ın izleri 21 yıldır silinmedi
Türkiye tarihine kara leke olarak geçen28 Şubat darbesi ardında on binlerce mağdur ve milyarlarca liralık zarar bıraktı. O dönemin mağdurları yaşadıklarını Star’a anlattı.
- MÜGE DEVİREN ANKARA
Toplum ve siyaset üzerinde bıraktığı etkileri hala devam eden 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıldönümünü yaşanıyor. Darbeyi gerçekleştirenlerin ‘etkisi bin yıl sürecek’ dediği 28 Şubat darbesi, dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların kamusal alandan silindiği, kadınların başörtüsü olduğu için okullardan kaydının silindiği, toplumun hayali tehlike ve korkularla yönetilmek istendiği demokrasi tarihimizin en karanlık günleridir.
GÜLŞEN DEMİRKOL ÖZER
SANIKLAR CEZA ALSIN
Post modern darbenin mağdurlarından Gülşen Demirkol Özer, başörtüsü yüzünden uğradığı haksızlığı şöyle anlattı: “1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra atandım. 2000 yılında görevden atıldım. Daha sonra sicil affı ile mesleğe geri döndüm. Yüksek lisansa başvurmuştum ancak okulun kapısından giremediğim için yapamadım. Ben, yasağın son mağduruyum. Biz sanıkların ceza almasını istiyoruz. Nihayetinde bize bunları yaşatan, gençliğimizi alan bu insanlar. İkna odalarına bütün ülke olarak alındık sadece öğrenciler değildik.”
Bir daha 28 Şubat’ın yaşanmaması için Türk halkının 15 Temmuz’da sokağa çıktığını vurgulayan Gülşen Demirkol Özer “28 Şubat’ın acıları aslında 15 Temmuz’da karşı durmamızı sağlayan güçtü, bizim motivasyonumuzdu. Ne yazık ki biz hala 28 Şubat’la hesaplaşmadık. Öğretmenliğe döndük, fakat bizim özlük haklarımız tamamen verilmedi. 12-13 yıldır devlet kademelerinde dilekçe yazmakla meşgulüz. Ayrıca iade-i itibar istiyoruz. Mesleğimize afla döndük, ne suç işledik de affedildik?” ifadelerini kullandı.
NAZIM EROL
Hakların iadesi için adım atılsın
Öğretmenlikten ihraç edilen Nazım Erol yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “1998 yılında üniversite öğrencisi olduğum sırada yargılanmıştım. Daha sonra 2001 yılında öğretmenliğe atandım. Hakkındaki yargı kararı sebep gösterilerek, ‘’Memurluk yapma hakkını kaybettiği sonradan anlaşılmıştır’’ yazısı ile 2002’de meslekten ihraç edildim. Anca 2013 yılında geri dönebildim. İnşaat dahil çeşitli yerlerde çalıştım, özel sektörde çalıştım. Bu süreç ekonomik açıdan baya sıkıntılı geçti. Geriye dönük haklarımızın iadesi konusunda da adım atılmasını bekliyoruz.
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