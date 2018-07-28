28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr

28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları çekilişi saat kaçta yapıldı? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto 28 Temmuz ikramiye kazanan numaralar neler? MPİ Sayısal Loto sonuçları bu haftaki kazanan numaralar nedir? Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? 28 Temmuz tarihli çekiliş ile hafta sonu Sayısal Loto sonuçları belli oldu. MPİ’nin noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş Sayısal Loto’nun haftalık iki defa gerçekleşecek. Süper Loto’da olduğu gibi devir sınırının kalkması ve hafta ortası çekilişinin gelmesinden sonra Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazanabilen çıkmadı. Beşinci kez yaşanan devir ile büyük ikramiye miktarı 7 milyonu aştı. Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1134’inci hafta çekilişi bugün 21:15'de açıklanacak. Sayısal Loto’nun bir önceki çekiliş sonucuna göre beşinci kez bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti. Sayısal Loto sonuçlarına göre 25 temmuz çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 16, 19, 26 ve 46 olarak belirlendi. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ile çekilişte çıkan numaralar...

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto'nun bu çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NASIL ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. Çekilişte ikramiye almaya hak kazananlar arasından;



3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,



5 bilenler loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden,



6 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.



Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye için gerekli olan 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder. Çekilişte büyük ikramiyede üç devir sayısı geçemez. Dördüncü haftaya büyük ikramiye devreder ve dördüncü haftada da büyük ikramiyeyi alan çıkmazsa, ikramiye tutarı 5 bilenlere dağıtılır.







SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sayısal Loto sonuçları, her hafta Cumartesi günü millipiyango.gov.tr internet sitesi üzerinden canlı yayın ile ilan edilir. Canlı yayın sonrasında yayın tekrarı ve çekiliş sayıları, büyük ikramiyenin hangi ile/illere isabet ettiği bilgisi de yayınlanır. İnternet sitesinden çekilişin geçmiş tüm sonuçlarına da ulaşılabilir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto çekilişlerine katılım yaşı 18’dir. Yaşı 18’den küçük olanlar, çekilişlere katılıp kupon dolduramazlar. Katılsalar bile MPİ tarafından ikramiye verilmez. Sayısal Loto kuponu, 1’den 49’a kadar sayıların bulunduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Kupon doldurulurken işaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir.

Sayısal Loto için, Pazar günü sabahından Cumartesi günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Loto bayilerinde bulunan makinelere otomatik olarak da kupon doldurtulabilir. Çekiliş için katılım sınırı bulunmaz ve istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.







SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK



İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:



"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...



Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."