Suluova kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner açığa alındı

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde Kaymakam olarak 3 gün önce göreve başlayan Abdullah Aslaner, "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Geçen 1 Aralık'ta Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner, Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına tayin edilmesi sonrası "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrasında Amasya Valiliği tarafından hakkında açılan soruşturma sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

İLİŞİĞİ KESİLDİ

Amasya Valisi Salih Işık, "Suluova Kaymakamlığına tayini çıkan Kaymakamımız Abdullah Aslaner açığa alındı. Bugün itibariyle bütün ilişiği kesildi" dedi.