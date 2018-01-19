Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Öğrenciye yarı yıl tatilinde kar müjdesi

Nevşehir, Niğde, Karaman'da kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karaman

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.  

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransız hapishanesinde isyan

Fransız hapishanesinde isyan

Ertuğrul Bey ve Alpleri sonunda amacına ulaşıyor

Ertuğrul Bey ve Alpleri sonunda amacına ulaşıyor

Aylık resmi ziyaretçi sayısı en yüksek 25 takım

Aylık resmi ziyaretçi sayısı en yüksek 25 takım

2018'de yollara çıkacaklar

2018'de yollara çıkacaklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA