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32 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli 32 ili kapsayan operasyon başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
 
Polis ekipleri, Tekirdağ ve 32 ilde adresleri tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 100'ün üzerinde şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
 
Operasyon kapsamında, şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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