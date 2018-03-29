36 ilçeye İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü kurulacak
Bakanlar Kurulunca 36 ilçeye İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.
- AA
"Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Bazı Yerlerde İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu kararına göre, 16 ile bağlı 36 ilçeye İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü kurulacak.
Bu kapsamda, Adana'da Ceyhan, Ağrı'da Doğubeyazıt, Ankara'da Altındağ, Antalya'da Alanya, Kaş, Kemer, Manavgat, Aydın'da Didim, Kuşadası, Efeler, Balıkesir'de Ayvalık, Çanakkale'de Ayvacık, Erzurum'da Aşkale, Gaziantep'te Oğuzeli, Hatay'da Reyhanlı, İskenderun, İstanbul'da Beşiktaş, Beylikdüzü, Pendik, Kadıköy, Sultanbeyli, Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Ataşehir, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Kırklareli'nde Pehlivanköy Kocaeli'nde Gebze, Malatya'da Yeşilyurt, Muğla'da Bodrum, Fethiye, Marmaris, Şanlıurfa'da ise Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ilçelerinde Göç İdaresi Müdürlüğü hizmet verecek.
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