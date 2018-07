3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek 3600 ek gösterge nedir memur polis hemşire ne kadar alacak 3600 ek gösterge son durum ne zaman kimlere verilecek son dakika memur polis hemşire ne kadar alacak? 3600 ek gösterge müjdesi nedir? 3600 ek gösterge memur hemşire polis maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son dakika haberi: Mayıs ayında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi son dakika olarak açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ikramiye almak için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde emeklilik için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 oranında artış yapıldı. Bu artışla 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı. Buna göre, ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak.

0 x 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek araştırılıyor. 3600 ek gösterge memur polis hemşire ne kadar alacak 3600 ek gösterge müjdesi merak ediliyor. Sayıları 2 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci ile bunların emeklileri, 3600 ek göstergeyi bekliyor. Emeklilik dilekçesi vermek isteyen on binlerce memurun kulağı, düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik gelecek haberlere çevrildi. Ek göstergedeki artıştan, mevcut öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci emekliler de yararlanacak. Hizmet süreleri dikkate alınarak, emekli aylıklarına en az 653 lira artış yapılacak. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli aylıklarındaki artış 740 liraya ulaşacak. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. 3600 GÖSTERGENİN KATKISI ARTTI Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 oranında artış yapıldı. Bu artışla 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı. Buna göre, ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak. İKRAMİYEDEKİ FARK 29 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak. Bunların emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak. DİLEKÇELER BEKLİYOR Emekli Sandığı Kanunu'na göre, ikramiyeler, emekli olunan tarihteki yasa hükümlerine göre ödeniyor. Emekliliği hak etmiş öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadan emeklilik dilekçesi vermesi durumunda hak kayıpları söz konusu olacak. Bu durumda emekli ikramiyeleri polislerde 3000, diğerlerinde 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. Daha sonra yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesi, sadece emekli aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyelerine ise yansımayacak. Bu nedenle, söz konusu meslek grubundakiler emeklilik dilekçelerini bekletiyor. ÖĞRETMENLER BU YIL EMEKLİ OLAMAYACAK 3600 ek göstergenin gecikmesi en çok öğretmenleri etkileyecek. Mevzuata göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri sadece haziran ve temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesi gerekiyor. 20 BİN ÖĞRETMEN BEKLİYOR Mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye'de her yıl 55-60 bin kamu çalışanının emekli olduğuna dikkat çekti. Tonbul, kamu çalışanlarının 3'te 1'ini öğretmenlerin oluşturduğunu vurgulayarak, bu yıl yaklaşık 20 bin öğretmenin emekli olacağını kaydetti. Tonbul, eğer yasal düzenleme bu ay sonuna kadar yetişmezse, öğretmenlerin emekli olmak için okulların tatil olacağı gelecek yılın yaz aylarını beklemek zorunda kalacaklarını belirtti. EK GÖSTERGE NEDİR? Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor. Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor. CUMHURBAŞKANI 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİNİ VERDİ Seçim beyannamesi toplantısında ek göstergelerin 2 bin 600'e çıkarılacağını duyuran Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' dedi. 3000'den 3600'e çıkarak memurların maaşlarına büyük katkı yapması beklenen ek göstergenin ne olduğu merak ediliyor. Eski bir tarihte TBMM Genel Kurulu'nda bir görüşmede bu konuya değinerek, "Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması, 3600'den 4800'e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor." ifadelerinde bulunmuştu. ÖĞRETMEN VE POLİSLERİN EK GÖSTERGE TALEBİ NEYDİ? 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacağı tartışılmaz. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılırken, bu aylar dışında emeklilik talebinin gerçekleştirilmesi il sınırlarında sınıf ve branş öğretmen fazlasının bulunması ve işlemlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlıdır. Öğretmenler için ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu. TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Göstergenin yükselmesi ile beraber bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arasında bir artış meydana gelecek. Kanun teklifi yasalaştığında polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetleri giderilmiş olacak.

