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40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 40 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının şüpheli ölümü polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Gökşah Şeylan dayısı ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Bahariye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 2’inci katında meydana geldi. Dün öğlen saat 12.00 sıralarında alışveriş için evden çıkan Şeylan’ın dayısı, akşam saatlerinde eve döndüğünde yeğenini yerde çıplak ve hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.Durumun polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şeylan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Şeylan’ın şüpheli ölümü nedeniyle olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Şeylan’ın kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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