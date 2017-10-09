473 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- DHA
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, Şemdinli'ye bağlı Akbal ile Öveç Köyü'nde yapılan aramada, araziye ve dere yatağına saklanmış halde toplam 473 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
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