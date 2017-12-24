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5 aylık asker banyoda ölü bulundu

Antalya'da vatani görevini yapan 5 aylık asker Muhammet Ülkü (23), arkadaşları tarafından banyoda ölü bulundu.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda askerlik yapan Muhammet Ülkü, dün arkadaşları ile banyoya girdi. Duş alan arkadaşları çıktıktan sonra Ülkü, banyoda kaldı. Uzun süre Ülkü'den haber alamayan arkadaşları, banyoya tekrar girdiklerinde 5 aylık askeri yerde hareketsiz yatarken buldu. En yakın sağlık kuruluşuna götürülen Ülkü'nün öldüğü belirlendi. Ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Morgu'ndan alınan Muhammet Ülkü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine götürüldü. Ülkü'nün yakınları, genç askerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.
 
Öte yandan Muhammet Ülkü'nün sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profil fotoğrafının üzerine 'Şehitler için karalt profilini' yazdığı görüldü.

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