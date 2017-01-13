500 kuzusu birden ölü doğdu

Bor ilçesine bağlı Bayat Köyü’nde koyun yetiştiriciliği yapan Serdar Kılıç’ın 500 hamile koyunu 500 kuzusunu da ölü doğurdu. 300 bin TL zararı olduğunu söyleyen Kılıç, borçlarının olduğu için devletten yardım beklediğini söyledi. Serdar Kılıç’ın annesi Gülizar Kılıç (60) ise kuzularının telef olmasından dolayı gözyaşlarını tutamadı.

Serdar Kılıç, ''Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Anaç koyun üzerine 30 yıldır başımıza gelmeyen bir olay bir defada gelmiş diyebiliriz. Benim 540 tane sağmal anaç koyunumun 500 tanesi yavru attı, yani ölü doğdu, 500 tane kuzum telef oldu. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdik, İlçe Tarıma bildirdik. İlçe Tarım yetkilileri geldi kuzulardan numuneler aldı. 2 Tane de ölü kuzu aldılar ve Konya’ya laboratuvara gönderdiler. Yaklaşık 12 gün sonra tahlil sonuçları geldi. Yapılan tahlillerde kuzu attıracak en etkin 3 hastalığa rastlanmadığı yazıyor. 11 Tahlilin sonucu geldi ve bizim koyunlarımızda hiçbir hastalık, yanlış bakım, yanlış beslenme olmadığına dair raporlar geldi. Şu anda hala hastalığın neden olduğunu bulamadık. Bununla ilgili tüm yetkililer uğraşıyor. Ama hala bu olayın neden kaynaklandığını bulamadık. Yani bir çözüm bulunamadı’’ dedi.

300 bin TL civarında zararı olduğunu söyleyen Kılıç, ‘‘Bir değil, iki değil, tam 500 tane kuzu ölü doğdu. Bunda muhakkak bir şey vardır. Biz 30 yıldır bu işteyiz ve hiç rastlamadığımız bir şey. Benim şu anki zararım 300 Bin TL civarında. Ben yine de Allah’a şükrediyorum. Ama ben bu zararın altından nasıl kurtulacağım? Elimdeki anaç koyunları satsam anca öderim. Ondan sonra ne yapacağım, ne yiyeceğim? 7 Tane çocuk okutuyorum, 3 eve bakıyorum. Benim tek isteğim yetkililer bir an önce bana yardım etsinler. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, kim varsa; inanın, çok zor durumdayım” diye konuştu.