550 öğrenci 'Sürdürülebilir balıkçılık' yapacak

Sakarya'da tuttukları en küçüğü 5 kilogram olan balıkları öperek denize bırakma görüntüleriyle tanınan “Irıe Fishing” grubu üyeleri, Sakarya Üniversitesi bahçesine kurdukları balıkçı kampında öğrencilere sürdürebilir sportif balıkçılığı anlattı. Öğrencilerin akınına uğrayan kampta 550 öğrenci sürdürülebilir balıkçılık yapmaya karar verdi. Öğrencilere kampta balıkların nasıl tutulduğu, kaçak avcılık, tutulan balıkların neden tekrar göllere bırakıldığı konusunda bilgiler verildi. Grup üyelerinden Taha Tarhan “Sürdürülebilir balıkçılık yapan kişi sayısı arttıkça kaçak avcılığında önüne geçmek şansımız artıyor.” artıyor dedi.

ÜNİVERSİTE BAHÇESİNDE BALIKÇI KAMPI KURULDU

Sakarya Üniversitesi Kampüsün de gerçekleşen etkinlik için İrıe Fishing üyeleri tam teşekküllü bir kamp alanı hazırladı. Sürdürülebilirlik balıkçılıkta kullanılan elektrikli teknelerin, oltaların, çadırların yer aldığı kamp 4 gün sürdü. Aralarında kızların yoğunlukta olduğu Üniversite öğrencileri ile akademik personelin büyük ilgi gösterdiği tanıtım kampında öğrenciler sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler balıkçılıkta kullanılan malzemeleri de incelerken, balık avları sırasında çekilen görüntüleri de izlediler. Bu sırada Üniversite bahçesinde kurulan balıkçı kampına ziyaret eden Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muzaffer Elmas'ta sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili bilgi aldı.

“KAÇAK AVCILIĞI ÖNLEMEK İSTİYORUZ”

İrıe Fishing gurubu kurucu üyelerinden Taha Tarhan sürdürülebilir balıkçılık yapan kişilerin sayısının artmasının önemine dikkat çekerek “Biz sportif balıkçılık yapıyoruz. Günlerce uğraşıp tuttuğumuz balıkları onlara zarar vermeden göllere geri bırakıyoruz. Amacımız sürdürülebilir avcılığa ve göllerde yaşanan kaçak avcılığa dikkat çekmek. Bunu yapan insanların sayısının artması göllerimizde yapılan kaçak avcılığında sonunu getirecek. Herkesi bu tür sportif balıkçılık yapan kulüplere üye olmaya çağırıyoruz. Bilinçlendiğimiz zaman her şey daha güzel olacak.” dedi.

550 ÖĞRENCİ SPORTİF BALIKÇI OLACAK

Öte yandan 4 gün süren kampın ardından balık kampını ziyaret eden yaklaşık 550 öğrenci, sürdürülebilir balıkçılık yapmaya karar verdi. Gençler av sezonu açıldığında birlikte balık tutmak için sözleşti.

DİĞER BALIKÇILARDAN FARKLILAR

Sportif balıkçılığı, diğer balıkçılıktan ayıran önemli bir fark var. Onlar günler süren kamplarda olta başında bekledikten sonra tuttukları 5-30 kilogram arasında değişen balıkları, sevdikten öpüp kokladıktan sonra tekrar tuttukları göllere bırakıyorlar. Grup önümüzdeki ay Romanya'da yapılacak bir yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

(DHA)