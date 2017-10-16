70 askeri öğrenciyi İstanbul'a getiren 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 70 hava harp akademisi öğrencisini Yalova'dan İstanbul'a getiren 3 subaya, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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