75 yaşında dağa tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katılan 75 yaşındaki Ramazan Akbaş, beraberindekilerle Vatan Dağı'na tırmandı.

Temsilcilik tarafından 2 bin 450 rakımlı Vatan Dağı'na düzenlenen tırmanış için 10 dağcı, sabah saatlerinde bir araya geldi.

Tırmanışa katılan 9 çocuk, 16 torun sahibi Ramazan Akbaş'ın (75), ilerleyen yaşına rağmen grubun önünde yürümesi dikkati çekti.

Akbaş, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla daha önce Hakkari'nin Sümbül ve Cilo dağlarına tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yüksek dağlara tırmanışın zor olduğunu anlatan Akbaş, "Arkadaşlarım bazen 'Amcamız yaşlıdır, belki hasta olur, götürmeyelim' diyorlar, kıyamıyorlar bana. Ben de arkadaşlarımı gizliden dinliyorum. Gidecekleri yeri öğrendikten sonra hazırlığımı yapıp, onlardan önce orada hazır bulunuyorum. Burada çok samimi arkadaşlar buldum. Onları terk etmek istemiyorum." dedi.

Federasyonun İl Temsilcisi Naci Ertunç ise yaptıkları tırmanışlarla Hakkari dağlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Hakkari'nin "terör bölgesi" olarak bilindiğini belirten Ertunç, "Ancak bilindiği gibi değil. Bunu her defasında buraya gelen İçişleri Bakanımız da dile getirmekte. Tüm dağcı arkadaşları buraya davet ediyorum. Vatan Dağı tırmanışımız dışında 10 kış tırmanışı daha gerçekleştireceğiz." diye konuştu.