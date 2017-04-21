78 yaşındaki koca, 74 yaşındaki eşini dövdü

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa İlçesi, Meydan Kavağı Mahallesi 1560 Sokak'ta otuan Aker ailesinin evinde meydana geldi. Hafize ve Münir Aker çifti arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Eşi Münir Aker'in üzerine yürüyüp tartakladığı Hafize Aker, pencereyi açıp 'imdat' diye bağırarak yardım istedi. Komşuları polis çağırırken Menir Aker, iddaya göre Hafize Aker'i korumaya çalışan iki komşusunu da tartakladı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Eve gelen polis Münir Aker'e müdahale edip kavgayı sonlandırdı. Tartaklanan komşular şikayetçi olmazken eşinin kendisini dövdüğünü söyleyen Hafize Aker şikâyetçi oldu.

Polis tarafından ekip otosuna alınan ve neden kavga ettiklerini açıklamayan Hafize ve Münir Aker çifti hastanede sağlık kontrolünden sonra Demircikara Polis Merkez Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alındı.

Vücudunda morluklar bulunan Hafize Aker burada da şikayetçi olurken Münir Aker, eşini dövdüğü suçlamasını kabul etmedi.

Serbest bırakılan Münir Aker hakkında işlemin devam ettiği belirtildi.