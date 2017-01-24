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8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 27 kişi yakalandı.

  • AA
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 19'u emniyet personeli olmak üzere, aralarında jandarma, din adamı, adliye çalışanı, öğretim görevlisi ve üniversite öğrencisinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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