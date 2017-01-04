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Reina katliamcısının Konya'daki hücre evi ortaya çıkarıldı: 81 numarada katliam planı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübüne saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristin, Konya'da kaldığı stüdyo dairede kaldığı hücre evi ortaya çıkarıldı.

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İstanbul'da  yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya'da kaldığı iddia edilen hücre evlerinden biri ortaya çıktı.

Eve polisin operasyon düzenlediğini doğrulayan sitenin yöneticisi, aralık ayı başında 1'i kadın, 1 çocuk ve 2 erkeğin evi kiraladığını ancak aralarında saldırganın olup olmadığından emin olmadığını ve yılbaşından 10- 15 gün öncede evi boşalttıklarını söyledi.

EMLAKÇILAR GÖZALTINDA

Reina'ya saldıran teröristin yakalanması için çalışma başlatan polis, teröristin geçen kasım ayı sonunda eşi ve 2 çocuğuyla Konya'ya gelip, burada stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiğini saptadı. Bunun üzerine Konya polisi, 3 eve baskın düzenledi. Ancak evlerde kimseye rastanılamadı. Evleri kiraya veren 2 emlakçı gözaltına alındı.  Teröristin, 15 Aralık günü otobüsle, İstanbul'a gittiği belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Teröristin, merkez Selçuklu İlçesi Selçuk Üniversitesi yakınındaki Bosna Herkes Mahallesi'ndeki stüdyo tipi evlerden birini hücre evi olarak kullandığı ileri sürüldü. Saldırının ardından polisin, teröristin kaldığı iddia edilen eve operasyon düzenlediğini doğrulayan sitenin ismini vermek istemeyen yöneticisi, ''Aralık ayı başında 1 kadın, 1 çocuk ve 2 erkek, evi emlakçıdan kiralamış. Ancak evin aidat ve kiranın bir kısmını ödemediler. Tercüman aracılığıyla parayı istedik, vermediler.

YILBAŞI ÖNCESİ BOŞALTMIŞLAR

Yılbaşından 10-15 gün önce de evi boşaltmışlar. Benim görüştüğüm kişi sakallı birisiydi. Saldırgan mıydı bilmiyorum. Polisin baskınından sonra durum ortaya çıktı. Polis, evde inceleme yaptı, parmak izi aldı. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerine de incelenmek üzere el koydu. Gazetelerde 3 aile ile temasa geçtiği söylendi. Burada kalan belki de o ailelerden biriydi. Çünkü Türkçe konuşamıyorlardı, kim olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

81 NOLU DAİRE

Sitede oturan bir genç ise, ''Ben saldırganı hiç görmedim. Ancak 81'nolu dairede peçeli kadınların bulunduğu bir aile oturuyordu. Yabancı uyrukluydu" diye konuştu. 

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