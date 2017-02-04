Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik yılın ilk ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarında sivilleri dahi hedef alan PKK'lı teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) amansız takibi devam ediyor.

Yıl boyunca "gece, gündüz, şehir merkezi ya da kırsal" demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ocak ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın 1-31 Ocak tarihlerindeki saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak amacıyla yapılan bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Ocak ayındaki operasyonlarda, 56'sı yurt içinde olmak üzere 90 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda 746 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP'li milletvekili, yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 516'sı tutuklandı.

Kar, tipi demeden operasyonlar devam ediyor

TSK'nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Doğu ve Güneydoğudaki kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur dinlemeden dağ, taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda da soğuk havaya rağmen nehir ve derelere girerek mağaralarda terörist arıyor.

Kırsalda teröristlerin kış üslenmesine büyük darbe vuran güvenlik güçleri, örgüt mensuplarına ait çok sayıda yaşam malzemesi, örgüt doküman, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ocakta öne çıkan bazı terör olayları şöyle:

- İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında 5 Ocak'ta akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırıda 5 kişi yaralanırken, 2 terörist ölü ele geçirildi.

- Şırnak'ta Gabar Dağı'nda 6 Ocak'ta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki polis kontrol noktasına 6 Ocak'ta teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

- Siirt'te 11 Ocak'ta bir hücre evine operasyon düzenleyen polisler ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, hücre evinde bir uzun namlulu silah, 2 tabanca, 12 el bombası, anti-personel ve anti-tank roket mühimmatları ele geçirdi.

- Bitlis'te 14 Ocak'ta güvenlik güçlerince yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 16 Ocak'ta polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 5 polis memuru şehit düştü, bir polis yaralandı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 20 Ocak'ta lav silahıyla ateş açıldı. Binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.