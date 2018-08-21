A101 ŞOK BİM bugün açık mı saat kaçta açılıyor 2018 Kurban bayramında BİM ŞOK A101 açık mı ? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. ŞOK market bayramda açık mı, BİM bayramda açık mı, A101 market bayramda açık mı, saat kaçta açılacak sorularını yanıtları gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı market alışverişi telaşı şimdiden başladı. Bim mağazaları Ramazan Bayramı, ilk günü kapalı Kurban bayramında ise 1 ve 2. günü kapalı olmaktadır. Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. A101'in bayramda saat 09:00'da açılacağı belirtildi. A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09 itibariyle halka hizmet verecek. İşte merak edilen Kurban Bayramı’nda A101, BİM ve ŞOK açık mı? 2018 Kurban Bayramı’nda A101, BİM ve ŞOK kaçta açılacak? Sorularının yanıtları…

KURBAN BAYRAMI'NDA BİM AÇIK MI? KAÇTA AÇILACAK?

Bim mağazaları Ramazan Bayramı, ilk günü kapalı Kurban bayramında ise 1 ve 2. günü kapalı olmaktadır. Ancak Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü ve 1 Ocak Yılbaşı tatilinde açıktır.BİM ÇALIŞMA SAATLERİ:BİM haftaiçi ve haftasonu BİM açılış saati 09.00 ike BİM kapanış saati 21.00 olarak belirlenmiş. Ayrıca BİM Cuma günü hariç öğle molası vermiyor.

BİM MARKETLERİ HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2016 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 630 (+12 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2016 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 5.602 (FİLE ile 5.623) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2016 yılında 50 yeni mağaza açarak 329 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2016 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 75 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 215 mağazaya ulaşmıştır.BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır.

ŞOK MARKET KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI? SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. Bayramın geriye kalan günlerinde normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Bu saatler ise sabah 09:00-21:00 olarak belirtiliyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR – ŞOK SAAT KAÇA KADAR AÇIK KALIR?

Şok market Saat kaçta açılıyor? 09:00

Şok market Saat kaçta kapanıyor? 21:00

ŞOK MARKETLER HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazasıyla, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Şok mağaza ağını, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.Şok Market 2015 yılının başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza ile hizmet veriyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş bulunuyor

KURBAN BAYRAMI’NDA A101 AÇIK MI? SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İndirimleri ile vatandaşın yüzünü güldürerek tekstilden, teknolojiye, gıdadan ev ürünlerine kadar birçok alanda indirimli ürünlerle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren A101 mağazaları Kurban Özel indirimleri ile özel bir katalog yayınladı. A101 Kurban Bayramı’nda açık mı? Saat kaçta açılacak? sorusunun yanıtı burada..A101'in bayramda saat 09:00'da açılacağı belirtildi.

A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09 itibariyle halka hizmet verecek.

A101 KURBAN BAYRAM İNDİRİMLERİ A101 tarafından verilen bilgide 2018 A101 Kurbanlık fiyatları küçükbaş kurban için 995 lira, büyükbaş kurbanlık için hisse başı 1095 lira olarak açıklandı.

A101 kurbanlık fiyatlarında taksit imkanı da var. Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Ayrıca Bonus – Maximum – World kart sahiplerine 110,55 TLx9 taksit ile kurbanlık sunulmuş.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

81il'de 890 ilçede 7000 binden fazla marketi bulunan A101 marketleri, market sayısına göre Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alıyor. A101 Marketler zincirine günde yaklaşık 2,5 milyon müşteri tarafından ziyaret ediliyor.A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiasına sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarıa hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalıştığını belirtiyor.Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 881 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.