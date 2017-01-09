“Abartılan” oldu “oy alan”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tanınmış isimlerine yakınlığıyla bilinen T24 adlı haber sitesi, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan gönderdiği bir mesajı çevirirken İngilizce’de sınıfta kaldı. Orijinal mesajda, 75. Altın Küre ödüllerinde konuşan ABD’li oyuncu Meryl Streep hakkında “Hollywood’un en abartılmış aktristlerinden biri” diyen Trump’ın sözleri, haberde “Hollywood’un en fazla oy alan aktristlerinden biri” diye çevirildi.

T24’ün adı daha önce FETÖ’ye bağlı eski Zaman Gazetesi yayın yönetmeni Abdulhamid Bilici’nin kayyum atamasından sonra aldığı tazminat çekini T24 yayın yönetmeni Doğan Akın’ın kurucu üyeliğini yaptığı P24 isimli “Bağımsız” Gazetecilik Platformu’na bağışlamak istemesiyle gündeme gelmişti. Abdülhamid Bilici ile Doğan Akın arasında geçtiği iddia edilen diğer Twitter yazışmalarında da Akın’ın FETÖ’nün medya ayağı ile ortak çalışmalar yürüttüğü anlaşılmıştı.

İşte ABD yeni Başkanı Trump’ın attığı tweet ve T24’ün bu tweet üzerine yaptığı haber