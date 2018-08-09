ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor

Basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarının diyalogla çözümü konusunda heyetler arası görüşme ile ilgili olarak, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor." açıklamasında bulundu.

ABD, terör örgütleri FETÖ ve PKK ile ilişkilerinden dolayı tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tutukluluğu ev hapsine çevrilen sözde rahip Andrew Brunson'ın "ivedilikle" serbest bırakılmasını talep etmiş, bu bağlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki (olası) varlıklarını dondurduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yaptırım kararı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da bir araya gelerek krizin "diyalogla çözülmesi" konusunda hemfikir kalmıştı.

Konuyla ilgili olarak ABD'ye gönderilen ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği heyet burada bir dizi görüşme gerçekleştirerek Türkiye'ye dönmüştü.