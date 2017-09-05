ABD, Güney Kore ve Japonya'ya silah satışını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den ileri teknolojiye sahip silah alımında ciddi bir artışa izin verdiğini Twitter'dan duyurdu. Trump'ın kriz bölgesindeki silahlanmayı artırma kararı almasına silahlanma karşıtı çevrelerden tepki geldi. Siyasi analistler ise Trump’ın silah satışı ile ilgili olarak aldığı kararı “Kuzey Kore krizi silah tüccarlarının ve ABD’nin danışıklı dövüşü olabilir” şeklinde yorumladı.

Trump'ın kriz bölgesindeki silahlanmayı artırma kararı almasına silahlanma karşıtı çevrelerden tepki geldi.

"ONAY VERİYORUM"

Trump, Twitter açıklamasında, "Japonya ve Güney Kore'nin ABD'den ileri teknoloji sahip askeri ekipmanları önemli derecede satın alımını artırmasına onay veriyorum" ifadesini kullandı.

"DÜNYA, NÜKLLER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİNİ İSTİYOR"