ABD İran'a ambargoyu FETÖ ile delmiş

Dört yıl önce tezgahlanan 17/25 Aralık kumpasında ortaya atılan iddialar üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışan ABD, FETÖ mensuplarının 2012’de Tahran’da kurduğu Bora-Jet İran şirketinin yöneticilerini koruyor. FETÖ’cülerin hedef aldığı Türkiye’nin milli bankası Halkbank’ın eski yöneticileri hakkında asılsız iddialarla gözaltı kararları alan ABD, kendi ülkesinde kurulu bulunan Bora-Jet isimli firmanın İran’a yönelik ambargoyu delen FETÖ mensubu yöneticilerine ses çıkarmıyor.

TUTUKLAMAK YERİNE KORUYOR

ABD yönetimi ile yargısının çelişkisini ortaya koyan bu durum; geçtiğmiz yıl SBK Holding tarafından satın alınan Bora-Jet ile ilgili görülen dava dosyasındaki evraklardan açıkça anlaşılıyor. FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yakın isimlerin sahip ve yöneticileri olduğu ve ABD’de kurulu bulunan Bora-Jet, 2012 yılında İran’da şirket kurdu. ABD’nin ambargosuna rağmen Tahran’da kurulan Bora-Jet İran isimli firma, yaklaşık iki yıl faaliyette bulundu. ABD’nin ticaret siciline kayıtlı bir firmanın Tahran’da şirket açması ve 2012-2013 yılları ticari faaliyette bulunması, ABD makamları nezdinde suç olarak görülmesi gereken bir durum. Halk Bankası yöneticilerini asılsız iddialarla gözaltına alan ABD yargı makamları’nın şimdiye kadar Bora-Jet Eski yöneticileri hakkında herhangi bir işlem yapmaması dikkat çekiyor.



Halil İbrahim Koca

BELGELERLE SABİT

FETÖ’nün önemli isimlerinin Yönetim Kurulu’nda yeraldığı Bora Jet, 2016 Ocak ayında FETÖ Yalçın Ayaslı’dan SBK Holding’e satıldı. Bora Jet’in yeni sahibi, şirket dökümanlarını incelemesinde Eski Genel Müdür Kadir Peker üzerine çekilmiş çok miktarda avans tespit etti. Şirketle borçlu gözüken Peker, hakkında savcılığa başvuran SBK Holding, icraya başvurarak Bora-Jet’in eski genel müdürü Kadir Peker’in tüm mallarına ve maaşına haciz koydu. Bunun üzerine Kadir Peker, Bakırköy savcılığına giderek Zahide Üner, Yalçın Ayaslı ve Bora-Jet hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski Genel Müdür Peker, savcılığa paraları İran’da kurulan şirket için aldığını itiraf etti.



İbrahim Faruk Bayındır

PARA AKIŞI AÇIKTAN YAPILMIŞ

Savcılığa ifade veren Peker, şirketten aldığı avansların borç gözükmesine rağmen paraların İran’daki şirket için kullanıldığını söyledi. Peker ifadesinde şunları söylüyor: “Para 2013 yılında Amerika ambargosu döneminde Bora-Jet’in İran’da açtığı ofis ve şirket kuruluşu ve orada bağlantıları kuran kişilere elden makbuz karşılığı verildi. Bu ödemelerin tamamı Bora-Jet Yönetim Kurulu Üyesi finanstan sorumlu Zahide Üner’in talimatı ve Yalçın Ayaslı’nın bilgisi dahilinde yapılmıştır. Bu ödemelerin açıktan yapılmasının nedeni Amerikan sermayeli şirket olmamızdır.” ABD’nin koruduğu isimlarin geçmişi ve bağlantıları dikkat çetkiyor. Ambargoyu delen isimler, Bora-Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı ile firmanın o dönemki yönetim kurulu üyeleri İbrahim Faruk Bayındır (Aynı zamanda FETÖ’nün havacılık şirketi Tarkim’in sahibi) gösteriliyor.



Yalçın Ayaslı

17 ARALIK'IN KİLİT İSMİ

Bora-Jet’in bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Halil İbrahim Koca ise 17-25 Aralık sürecinin kilit ismi olarak dikkat çekiyor. İstanbul’da görülen dava dosyasındaki belgeler ve sanık ifadeleri, ABD’nin; İran’a yönelik ambargoyu delen FETÖ mensupları hakkında işlam yapmak bir yana koruduğunu ortaya koyuyor. Sır gibi saklanan şirketin İran faaliyetlerinin gizlemek ve tüm faturalarının yok edildiği ve hesaplarına gönderilen para işlemlerinin tümünün açıktan yapıldığı iddia ediliyor.

ABD YARGISI BUNA NE DİYECEK?

Türkiye’yi İran’a uygulanan ambargoları ihlal etmekle suçlayan Amerikan yönetimi, son olarak geçtiğimiz gün eski Bakan Zafer Çağlayan ile Halkbank eski Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verdi. Aynı gerekçelerle daha önce Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında da gözaltı ve hapis kararı veren ABD yargısının, firari FETÖ’cülerin bu durumu karşısında ne diyeceği merak ediliyor.

Eski Genel Müdür itiraf etti

FETÖ Lideri Gülen’in avukatı dahil olmak üzere firari paralel yapı mensubunun yönetim kurulunda yeraldığı Bora-Jet hakkında eski genel müdür itiraflarda bulundu. Kadir Peker, 2012 yılında ABD ambargosu sürerken Bora-Jet’in İran’da bir şirket kurarak Tahran’da iş yaptığını itiraf etti. Hakkında açılan davada ifade veren Kadir Peker, avans olarak aldığı paraları Tahran’da kurulan Bora-Jet İran için aldığını söyledi. Peker, ABD ambargosundan kaçmak için açıktan işlem yapıldığını söyledi. (Yeni Şafak)