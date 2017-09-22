ABD, Kerkük'ün işgal için bin 700 asker gönderdi

Referandum karşıtı açıklamalara devam eden ABD yönetimi Kerkük’ü işgal için bin 700 askeri bölgeye gönderiyor. Erbil’de mevzilenen özel eğitimli askerler Kerkük’te referandumun engellenmesine karşı görev yapacak. Irak’ın petrol merkezi Kerkük’te halen Barzani ve Talabani’ye bağlı 14 bin peşmerge bulunuyor. ABD’nin Kerkük’ü işgali, referandum ve sonrasında ilan edilecek bağımsız devlet için bölgenin hazır hale getirilmesi olarak yorumlanıyor.

3 BİN KİŞİLİK MÜDAHALE GÜCÜ

Bölge kaynakları ABD’nin toplam 3 bin kişilik müdahele gücünü bölgede bir kaç gün içerisinde mevzilendireceği bilgisini veriyor. 25 Eylül referandumunu sürecin sadece bir etabı olarak değerlendiren Türkmen Cephesi Kerkük Temsilcisi Hazım Devlet referandum sonrası bağımsızlık dosyasının şantaj aracı olarak öne çıkacağını ve Barzani tamam diyene kadar isteklerinin ABD ve İsrail eliyle kendisine ikram edileceğini söyledi. Kerkük başta olmak üzere 6 yerleşim birimine yerleşecek ABD Özel Kuvvet mensuplarına gelişmiş silah ve zırhlı desteği sağlanacak. ABD’nin işgal amaçlı Kerkük’e sevk ettiği askerler için 13 konteynırlık silah ve cephane konvoyu da bölgeye ulaştı.(Yenişafak)