ABD: Myanmar ordusundaki üst düzey askerlere yönelik ilave önlemler alındı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, ABD'nin "demokratik bir topluma doğru geçiş sürecinde olan Myanmar'ı desteklediğini" ancak buna karşı Arakan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle orduda görev yapan ve daha önce görevde bulunmuş üst düzey askerlere yönelik ilave tedbirler alındığını bildirdi.

Arakan'da yaşanan gelişmelerden ABD'nin "derin kaygı duyduğunu" belirten Nauert, bu olaylardan kişi veya kurumların "sorumlu" tutulacağını vurguladı.

Sözcü Nauert, mevcut "sınırlı birliktelik ve Myanmar ordusuna uzun zamandan beri silah satışının durdurulması"na ilaveten alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ekonomik yaptırım seçenekleri değerlendiriliyor

25 Ağustos'tan itibaren Burma ordusu liderlerine ABD'ye girmelerine izin verip vermeme düşüncesini durdurduklarını ifade eden Nauert, buna ek olarak ise bu kişilere ekonomik önlemler alma seçeneklerini değerlendirdiklerini aktardı.

Nauert, Arakan'da operasyona katılmış Myanmarlı askerlerin hiçbirinin ABD destek programlarından yararlandırılmayacağını belirtti.

Myanmar hükümetine de seslenen Nauert, ülkedeki ilgili bölgelerin Birleşmiş Milletler delil bulma misyonu, uluslararası yardım organizasyonları ve basına bir an önce açılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Nauert, ilgili kişilere ekonomik yaptırım uygulanması için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.