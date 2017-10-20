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ABD Senatosu 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etti

Federal hükümetin 2018 mali yılına yönelik bütçe tasarısı, Senatodan 49'a karşı 51 oyla geçti

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ABD Senatosu, 2018 mali yılına ilişkin 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etti. Tasarının onaylanması, Cumhuriyetçilerin vergi reformu için büyük ilerleme sağladığı yönünde değerlendirildi.
 
ABD Senatosu, 2018 mali yılı için hazırlanan 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 49'a karşı 51 oyla onayladı. Cumhuriyetçilerin, Senatodaki Demokratların kürsüyü işgal etmesinin (filibuster) önünü kesmek için bütçe tasarısını "uzlaşma" düzenlemesi kapsamında onaylaması dikkati çekti. 
 
Tüm Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un karşı çıktığı tasarının Senatodan geçmesi, vergi reformunun önündeki engellerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırdı.
 
Tasarının yasalaşabilmesi için bir sonraki adım, ABD Temsilciler Meclisi ve Senetonun ilgili komisyonlarının bir araya gelerek onaylanan iki bütçe tasarısını birleştirmesi olacak.
 
ABD Temsilciler Meclisi 4,1 trilyon dolarlık benzer bir bütçe tasarısını ekim başında kabul etmişti.
 

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