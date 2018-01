ABD ve İsrail’i ‘bağış’a boğmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede GYV'nin yöneticileri firari Erkam Tufan Aytav, eski Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Gündem, Behram Kılıç, Nuh Gönültaş, Metin Yıkar ile kamuoyunda "Kemal Gülen" olarak tanınan Fetullah Gülen'in öz yeğeni Kevser Gülen şüpheliler arasında yer aldı.

KAYNAK HOLDİNG DETAYI

GYV'nin finansal gelir ve giderlerinin tek tek tespit edildiği fezlekede, vakfın hesaplarına 2011-2016 yılları arasında 5 milyon TL'ye yakın bir tutarın Kaynak Holding'e bağlı firmalardan aktarıldığı belirlendi. Vakfın bu yıllarda gönderdiği havalelerin en büyük payını vefat eden Cemal Uşak'ın ortaklığı bulunan Fon Da Ajans şirketine 4 milyon TL'ye yakın havale yapıldığı tespitinde bulunuldu.

3.3 MİLYONLUK TRANSFER

Vakfın özellikle ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeye 3 milyon 312 bin TL para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Fezlekede dikkat çeken bir başka ülke ise İsrail oldu. İsrail'de bulunan 'The School For Peace AMUT' isimli bir okula para transferi yapıldığı tespit edildi. Vakfın ABD, İsrail, Kanada, Peru ve Avustralya başta olmak üzere farklı ülkelere 2013 yılında 77 bin dolar, 2014'te 291 bin dolar, 2015'te 222 bin dolar gönderildiği belirlendi. Bağış yapılan yerlerin de incelendiği fezlekede 'New Israel Fund, 'Kahn Family Foundation' gibi Yahudi kuruluşlarının da yer aldığı 'Dinler arası diyalog' kapsamında bağış yapıldığı belirlendi.

ABD'DE PARAYLA HABER

Fezlekede özellikle ABD'de bulunan PCI Media İmpact' adlı kuruluşa gönderilen yaklaşık 40 bin dolarlık bağışa dikkat çekilirken, "Vakfın yardım derneği gibi bağışlarda bulunması, özellikle son dönemde ABD'de bulunan medya etki kuruluşlarına neyin karşılığında para gönderildiği anlaşılamamıştır. Medya kuruluşlarının sürekli ülkemiz aleyhinde yayın yapan kuruluşlarla bağlantılı olabileceği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: SABAH