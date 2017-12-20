Türkiye'nin "Kudüs hamlesi"yle Birleşmiş Milletler'de yalnız kalan ABD, vize şantajına sarıldı. FETÖ mensubu Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından vize işlemlerini durduran ABD Büyükelçiliği, vize için randevu tarihlerinin dolduğu bahanesiyle, Türkiye üzerinden ABD vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının Ocak 2019'dan itibaren randevu alabileceklerini duyurdu. Başvuranların 2018'de randevu almayacakları belirtilirken, Türkiye dışındaki ABD elçiliklerinden vize işlemi yaptırmanın mümkün olduğu hatırlatıldı.

Terör örgütü PYD/YPG'ye sağlanan silah desteği, FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da korunup kollanması, Sarraf davası üzerinden Türkiye'ye kumpas kurularak hedef alınması ve ABD büyükelçiliğinde görevli Metin Topuz'un FETÖ ile işbirliği ve casusluktan tutuklanması, Ankara-Washington arasında gerilime neden olmuştu. Son olarak da ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi iki ülke arasında yeni bir krize neden olmuştu.