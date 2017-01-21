ABD'de protestolar büyüyor: 6 polis yaralı, 217 gözaltı

WASHINGTON'DA 6 POLİS YARALI, 217 PROTESTOCU GÖZALTINDA

Washington DC Polis Şefi Newsham: "217 gösterici gözaltına alındı. 3'ü taş ve benzeri maddelerin isabet etmesi sonucu başlarından olmak üzere 6 polis memuru hafif yaralandı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralması dolayısıyla törenlerin yapıldığı başkent Washington'da gerçekleştirilen gösterilerde 217 kişinin gözaltına alındığı ve 6 polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

Washington DC Geçici Polis Şefi Peter Newsham, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin birçok bölgesindeki Trump karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Newsham, gün boyu kentin bazı noktalarında patlak veren protestolara yaklaşık 500 kişinin katıldığı bilgisini verdi.

Devir teslim törenini akamete uğratmak isteyen küçük bir grubun birkaç caddede ciddi hasara neden olduğunu vurgulayan Newsham, "Akşam saatleri itibarıyla toplam 217 gösterici gözaltına alındı. 3'ü taş ve benzeri maddelerin isabet etmesi sonucu başından olmak üzere 6 polis memuru hafif yaralandı." dedi.

Ülkenin bazı bölgelerinden "Kadınlar Yürüyüşü"ne katılmak üzere Washington gelen yüz binlerce kişi de Donald Trump'ı protesto edecek.

NEW YORK'TA SİVİL İTAATSİZLİK : 7 GÖZALTI

New York kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasını protesto eden göstericilerden 7'si gözaltına alındı.

Aşağı Manhattan'daki Foley Square'de yağmur altında toplanan 2 bine yakın protestocu, Wall Street'te yer alan Trump Building'in önüne kadar yürüdü.

"Sosyalist Alternatif" adlı grubun düzenlediği protestoya işçi sendikaları, "Siyahların Yaşamı Önemlidir" ve "Wall Street'i İşgal" hareketlerinin üyeleri de destek verdi. Yürüyüşe katılan ve bazıları Filistin bayrağı taşıyan kişiler, Trump karşıtı slogan attı.

Katılımcılar, "Milyarder sınıfına karşı siyasi devrime ihtiyacımız var" ve "Yeni bir partiye ihtiyacımız var" gibi yazıların bulunduğu pankartlar da taşıdı.

Kentte yaşayan bazı grupların haklarının dile getirildiği gösteride, asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal adalet talepleri öne çıktı.

LOS ANGELES'TA ÜNİVERSİTELİLER TOPLANDI

California Üniversitesi (UCLA) öğrencileri de Trump karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler yapılan konuşmaların ardından pankartlar açıp Trump aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

ABD'de Trump karşıtı gösterilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.