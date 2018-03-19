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ABD'de sirkte korkunç kaza: Akrobat hayatını kaybetti

ABD'deki Sirk gösterisinde zemine çakılan akrobat hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde düzenlenen sirk gösterisinde feci bir kaza yaşandı.

İki akrobatın gösterisi sırasında akrobatlardan biri asıldığı ipi tutamadı ve yüksekten yere düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

O anlar amatör kameralara böyle yansıdı:  

 

 

 

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