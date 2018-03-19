ABD'de sirkte korkunç kaza: Akrobat hayatını kaybetti
ABD'deki Sirk gösterisinde zemine çakılan akrobat hayatını kaybetti.
- İHA
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde düzenlenen sirk gösterisinde feci bir kaza yaşandı.
İki akrobatın gösterisi sırasında akrobatlardan biri asıldığı ipi tutamadı ve yüksekten yere düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
O anlar amatör kameralara böyle yansıdı:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.