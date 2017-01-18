Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'de yeni keşfedilen güve türüne 'Trump' adı verildi

ABD'de Kaliforniya Üniversitesinde bir bilim adamı keşfettiği güve türüne, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın adını verdi.

  • AA
  • 3
  • 4
  • 0
  • 2
  • 1
  • 2
x

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Entomoloji Müzesi'nde böcek koleksiyonlarını inceleyen bir bilim adamı tarafından keşfedilen güve türüne, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın adı verildi.

Aslen Kanada'nın Ottowa kentinden olan biyolog Dr. Vazrick Nazari'nin Kaliforniya'da yaptığı araştırma sonucunda bulunan 9 milimetre kanat genişliği olan güveye, "Neopalpa donaldtrumpi" adı kondu.

SARI TÜYLERİ SEBEBİYLE

Dr. Nazari, Live Science adlı bilim yayınına yaptığı açıklamada, daha önce hiç görülmeyen bir tür olan güvenin sarı tüyleri nedeniyle Trump'ı çağrıştırdığını ve bu nedenle "Neopalpa donaldtrumpi" adını verdiğini bildirdi.

Bu arada, daha önce Peru Amazonu'nda bulunan sarı tüylü tırtıllara da "Trumpapillar" adı konurken, bilim adamlarının keşfettikleri yeni böceklere verdikleri isimler arasında efsane müzisyenler Johnny Cash ve Beyonce ile sinema oyuncusu Johnny Depp de bulunuyor.

OBAMA'NIN BALIĞI VAR

ABD'de önceki yıl da bir balık türüne, Başkan Barack Obama'ya "benzediği" gerekçesiyle "Tosanoides Obama" adı konmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Sığırcık kuşlarından büyüleyen manzara

Sığırcık kuşlarından büyüleyen manzara

Robot maymun için yas tuttular

Robot maymun için yas tuttular

AVM'nin önüne arabalı sanat eseri yaptılar

AVM'nin önüne arabalı sanat eseri yaptılar

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA