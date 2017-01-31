İran'a bir tepki de Avrupa Birliği'nden

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, İran'ın füze denemesine ilişkin değerlendimelerde bulundu. İran'ın balistik füze programı konusundaki birliğin endişelerini yineleyen sözcü, "AB, İran'a balistik füze testi gibi güvensizliği artıracak eylemlerden kaçınması çağrısında bulunuyor." dedi.

İran'ın balistik füze programına ilişkin kısıtlamalarının, yürürlüğe girdiği Ekim 2015'ten itibaren 8 yıl ya da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun olumlu değerlendirmesine kadar sürdüreceğini kaydeden Massrali, füze denemesinin İran'ın nükleer programına ilişkin BM Güvenlik Konseyinin 2231 no'lu kararı ile çelişip çelişmediğine ise BM'nin kendisinin karar verebileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, ancak füzenin fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu belirtmişti.

İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.