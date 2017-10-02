ABD'li görevlinin El Kaide üyesiyle irtibatı çıktı

FETÖ’cü polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz’le bağlantısı bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz’un 2003'te İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırılarla ilişkisi nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye teslim edilen A.B ile irtibatı tespit edildi.

Adil Öksüz ve MİT TIRlarının durdurulmasını sağlayan FETÖ imamlarını telefonla arayan Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğunun 17 Aralık kumpasını kuran FETÖ’cü polis müdürleri ile olan bağlantısı deşifre olmuştu. Soruşturmada ayrıca Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz’un 17-25 öncesi firari savcı Zekeriya Öz’ün odasında kurulu Başsavcılık adına kayıtlı telefon numarası ve Öz’ün oğluyla irtibatlı olduğu tespit edilmişti. Metin Topuz’un bağlantılarını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç isimlere ulaştı. Topuz’un 1994 yılından beri Başkonsolosluk’ta görevli olduğu öğrenilirken, cep telefonu ile iletişime girdiği isimler mercek altına alındı.

PATLAMADAN ÖNCE KONUŞTULAR

Topuz’un 2003’te İstanbul’u kana bulayan patlamalarla ilgili Suriye’de bulunan bir şüpheliyle patlamalardan önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. 15 Kasım 2003 sabah saatlerinde İstanbul’da iki Sinagog’a yönelik patlama, 20 Kasım tarihinde ise Levent’te bulunan İngiliz Başkonsolosluğu ve HSBC binasına El- Kaide terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

SURİYE TESLİM ETTİ AMA SALIVERİLDİ

Yapılan tespitlere göre bu patlamalarla ilgili 30 Kasım tarihinde Suriye’de bulunan şüpheli A.B, Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Hatay İl Jandarma görevlilerine teslim edildi. Şüpheli A.B daha sonra ise 2 gün sorgulandıktan sonra Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz’un telefonlaştığı isimler arasında FETÖ itirafçısı eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı Özgür B. İsimli kişiyle de irtibatı tespit edildi. (Yeni Şafak)