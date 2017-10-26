Yeni bir skandal daha! ABD’lilerden savcılara casusluk teklifi

FETÖ üyesi polis müdürleri ile 17/25 Aralık öncesinde yoğun telefon ve ziyaret trafikleri tespit edilen, Zekeriya Öz'le bağlantıları belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Metin Topuz ve Jason Sandoval'ın 2012'de FETÖ'cü polisler aracılığı ile İstanbul'da bir grup savcı ile bir araya gelip, dosyalarından fotoğraf çekme teklifinde bulundukları ortaya çıktı. İki savcı ise "Bu düpedüz casusluk, kesinlikle kabul edemeyiz." diyerek geri çevirdi.

BOĞAZ'DAKİ OTELDE KUMPASÇILARLA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri, Ağustos 2012'de ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) adı altında Boğaz'daki lüks bir otelde İstanbul Emniyeti ve yetkili savcılarla resmi bir toplantı düzenledi. Toplantıya Diyarbakır ve İzmir'den bir, İstanbul'dan ise iki savcı katıldı.

Toplantıda ABD'li görevliler Metin Topuz ve Jason Sandoval, Türk tarafından ise dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve 17/25 kumpasında rol oynayan çok sayıda polis amiri hazır bulundu.

Toplantının son bölümünde Yakup Saygılı savcılara ABD'lilerin ilginç bir talebini iletti. ABD'liler takip ettikleri bazı gizli dosyalar ile ilgili bu savcılara gidecekler dosyadan istedikleri belgelere ilişkin fotoğraf çekmek istiyordu. Bu iş için ise Jason Sandoval görevli olacaktı. Plana göre Sandoval sık sık adliyelere gelecekti.

'İSTEDİĞİNİZ ŞEY CASUSLUK'

Halen etkin bir görevde olan ve FETÖ karşıtlığı ile tanınan İstanbul'dan gelen iki savcı, teklif karşısında dehşete düştü. "Sizin teklif ettiğiniz casusluk... Böyle bir şeye asla izin veremeyiz." diyerek tepki gösterdiler. Savcıların cevabına Yakup Saygılı'nın bozulduğu ve tepki gösterdiği de öğrenildi.

Casusluktan tutuklu Metin Topuz'un savcılara, "Ben Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'i iyi tanırım. Yanlarına gider gelirim." dediği de öğrenildi. Topuz sorgusunda, FETÖ'cü polis ve savcılarla görüşme talimatını 'amirim' dediği Jason Sandoval'dan aldığını açıklamıştı.