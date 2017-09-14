ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde sır 'Kürdistan' toplantısı

Türkiye'den çok Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için mesai harcayan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Mesut Tek, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-Bakur) Genel Başkanı Sertaç Bucak ve Azadi Hareketi'nden Sıtkı Zilan, "bağımsızlık referandumuna destek" kampanyalarının yanı sıra, yabancı misyon nezdinde de girişimler başlattılar.

Barzani'ye destek

Dört partinin temsilcilerinin ilk adresi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği oldu. PAK Başkanı Özçelik, PSK Genel Sekreteri Tek, PDK-Bakur Genel Başkanı Bucak ve Azadi Hareketi temsilcisi Zilan'dan oluşan heyet, ABD Büyükelçiliği'ne yaptıkları ziyarette, "bağımsızlık referandumuna destek" talebinde bulundular.

İKİNCİ DURAKLARI AB ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

IKBY'de "bağımsızlık referandumu" için geri sayım sürerken, Barzani'ye yakınlığı ile bilinen dört partinin oluşturduğu "Referandumu Destekleme İnsiyatifi" de çalışmalarını hızlandırdı. Dört siyasi partinin temsilcilerinin ikinci adresi Avrupa Birliği (AB) Ankara Temsilciliği oldu. Burada yapılan görüşmede de, referandum için AB'den destek istendi. Parti temsilcileri son olarak HDP'yi ziyaret ettiler ve "destek" talebini paylaştılar.

Taraflar görüşme sonrası konuşmadı

Akşam gazetesinin ulaştığı PAK, PSK, PDK-Bakur yetkilileri, ziyaretlere ilişkin açıklama yapılmaması konusunda ABD Büyükelçiliği ve AB Temsilciliği ile ortak karar alındığını belirterek, görüşmelerin içeriği hakkında bilgi vermediler. HDP'den yapılan açıklamada ise "IKBY'nin referandum kararının desteklendiği" belirtildi.

Irak'ın toprak bütünlüğü tehlikede

ırak Meclisi tarafından meşru kabul edilmeyen referandumun ertelenmesi için ABD ve pek çok ülke çağrı yaptı. Ankara da başından beri söz konusu referandumun yeni sorunlara ve çatışmalara neden olacağını belirterek Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ediyor.