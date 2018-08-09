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ABD'ye giden Türk heyeti, İstanbul'a döndü

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Türk heyeti, yurda döndü.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti, THY'ye ait tarifeli uçakla saat 16.30'da ABD'nin başkenti Washington'dan geldi.

Heyet, İstanbul'a ulaştıktan sonra apronda bekletilen araca binerek, Ankara'ya gitmek üzere saat 17.00'de kalkacak THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

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