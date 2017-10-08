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ABD'ye vize misillemesi

ABD'nin Türkiye'nin vize başvuruları durdurmasına Türkiye'den miselleme geldi. Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurusunu askıya aldı.

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ABD'nin Türkiye'nin vize başvuruları durdurmasına Türkiye'den miselleme geldi. Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurusunu askıya aldı.

Türkiye'nin Washington büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Sözkonusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE ABD'NİN AÇIKLAMASINA MİSİLLEME OLARAK AYNI CEVABI VERDİ

 

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