Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA