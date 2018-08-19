Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı
FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.
- DHA
İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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