Acil servis önünde arbede: 13 gözaltı

Kaza, sabah 04.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ö.'nün kullandığı araç virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Araçta yakınlarını arayan Celal Ö. durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan aramalar sonrasında araç yuvarlandığı yerde bulundu. Araçtan çıkarılan Celal Ö.'nün araçta bir kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine yapılan aramalar sonucu Tamer K.'nın cansız bedeni bulundu. Tamer K.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Celal Ö. ise tedavi altına alındı.

HASTA YAKINLARI HASTANEYİ KARIŞTIRDI

İddiaya göre, kaza yerinde jandarmanın yaralı Celal Ö.'den ifade almak istemesine tepki gösteren hasta yakınlarıyla jandarma arasında gerginlik yaşandı. Sonrasında hastaneye akın eden Celal Ö.'nün yakınları burada polis ile karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaralı Celal Ö.'nün yakınları ile polis arasında büyük bir kavga yaşanırken kalabalığı dağıtmak isteyen polis havaya ateş açtı. Polis ekipleri cop ve biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Durumu kontrol altına alan emniyet güçleri, 13 yaralı yakınını da gözaltına aldı. Hastanede güvenlik kayıtlarını inceleyen emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Öte yandan, kazada yaralanan Celal Ö. ise İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay sonrası hastane etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.