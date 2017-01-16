ACT Havayolları'ndan açıklama: Yavuz Çizmeci'nin şirketimizle bir ilişkisi bulunmamaktadır
Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçağı ile ilgili olarak ACT Merkez ofisinden bir açıklama yapıldı.
- DHA
Şirketin Yavuz Çizmeci ile bir ortaklaklığının bulunmadığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz yüzde 49 yabancı, yüzde 51 Türk ortaklardan oluşmakta olup, Yavuz Çizmeci'nin şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Sivil Havacılık yetkililerinin ACT merkez ofisine geldiği ve uçağın dosyalarına el koyduğu gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm havayolu kazaları sonrası yapıldığı gibi, kaza hakkında araştırma başlatılmış olup, şirketimiz tarafından uçağa ilişkin tüm teknik kayıtlar, ilgili yerlere iletilmiştir. Merkez ofiste konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
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