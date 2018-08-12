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Adalar açıklarında yat yangını

Adalar açıklarında 'Ziya Eren' isimli yatta yangın çıktı. Kıyı Emniyeti ekiplerince kısa sürede söndürülen yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Adalar açıklarında seyir halindeki "Ziya Eren" isimli yatta yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kız Kulesi" römorkörü bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yatta bulunan 3 kişi de güvenli bir şekilde sahile ulaştırıldı. Yangın nedeniyle hasar gören yat, römorkörler tarafından Pendik'e çekildi.
 

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