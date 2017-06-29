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Adalet Bakanlığı, 46 bin kişinin Erdoğan'a hakaretle suçlandığı iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı, '2016'da 240'ı çocuk 46 bin kişinin Erdoğan'a hakaretle suçlandığı' yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu yönde yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı tarafından bir gazetede 'Hakaret Mesaisi' başlığıyla yayımlanan ve '2016'da 240'ı çocuk 46 bin kişi Erdoğan'a hakaretle suçlandı' ifadesinin yer aldığı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bu haberin gerçeği yansıtmayan ve çarpıtma bir haber olduğu belirtilen açıklamada, "Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 yılı adli istatistiklerinde yer alan 46 bin 193 rakamı TCK'nın 299-301. maddelerinde düzenlenen 'Devletin Egemenliğine ve Organların Saygınlığına Karşı İşlenen Suçlar' ile ilgili yapılan toplam işlem sayılarını ifade etmektedir. 2016 yılında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 2 bin 776 dosyada 4 bin 98 suçtan 3 bin 658 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Gerçek bu iken hiçbir araştırma ihtiyacı duymadan yayınlanan haber, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri bağdaşmayan, gerçekleri yansıtmayan çarpıtma bir haberdir" ifadelerine yer verildi. 

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