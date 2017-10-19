Adalet Bakanlığından 'arabuluculuk' açıklaması

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında uzlaşma olması halinde işçilerin arabulucuya en az 900 lira vereceğine ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin kamuoyunun yanlış bilgilenmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, arabuluculuk uygulamasında dava yolundan farklı olarak herhangi bir başvuru ücreti veya harç alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada, iş mahkemelerinde taraflardan biri dava açtığında talepte bulunduğu alacak miktarına göre harç ve gider avansı hesaplanarak ilgili taraftan tahsil edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Arabuluculuk uygulamasında başvuru esnasında herhangi bir başvuru ücreti, harç veya gider avansı alınmadığından, maddi durumu yetersiz olduğundan dolayı dava açmaktan vazgeçen binlerce işçi, haklarını almak için arabulucuya başvurabilecektir. Ayrıca taraflar, arabulucuya başvurduktan sonra anlaşma sağlanamaması durumunda taraflardan herhangi bir ücret istenmemekte, iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır."

Tarafların anlaşması durumunda ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ünün bir taraf, yüzde 3'ünün de karşı tarafça arabuluculuk ücreti olarak ödeneceği bildirildi.

Anlaşma kapsamında söz konusu ücreti taraflardan birinin de tek başına ödeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun dışında arabuluculuk hizmeti karşılığında herhangi bir ücretin arabulucu tarafından istenmeyeceği belirtildi.

Arabuluculuk kapsamında uzun süren davalar yerine uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulacağı ifade edilen açıklamada, dava giderleriyle de karşılaşılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan haberde, 'Her anlaşmada arabulucuya işçinin en az 900 TL ödeyeceği' şeklinde yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Bu yorumlar kesinlikle doğru değildir." ifadelerine yer verildi.